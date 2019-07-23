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    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد

    ٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥‎٢]

    باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفيرة فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية السيدة قو ميني.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد
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