الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠١٩ [١١:٥١]
باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ألمانيا الاتحادية فولفجانج مانيج.
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