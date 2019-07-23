الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 18 مرة

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 18 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام باستخدام قاذفات ألغام وبنادق قنص.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظتي نيمبريان وكراسنوسيلسك الأرمينيتين على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرية قويالي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية قويارخ بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية جواهرلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية قورقان بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.