تبادل وجهات النظر حول التعاون الاذربيجاني القيرغيزي

باكو،20 سبتمبر، أذرتاج.

اجتمع وزير الخارجية إلمار محمدياروف مع نظيره القيرغيزي جنكيز ايداربيكوف علي هامش زيارة العمل التي يقوم به معاليه الي المجر.

افاد المكتب الاعلامي بالخارجية الاذربيجانية لوكالة أذرتاج بأن الوزيرين تبادلا الاراء حول الكثير من المسائل المدرجة علي اجندة التعاون. واشير في اللقاء الي اهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين من حيث تطوير العلاقات الثنائية. وشهد اللقاء تبادل الاراء حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وانعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة.

كما اكد الوزيران علي ضرورة عقد المشاورات بين وزارتي الخارجية للبلدين. واعطى وزيرا البلدين توجيهاتهما في هذا الخصوص لتحديد مكان اللقاء وتاريخ انعقاده.

تناول اللقاء مناقشة المسائل المتعلقة بالقمة السابعة للمجلس التركي المزمع عقدها في العاصمة الاذربيجانية باكو وتمثيل جمهورية قيرغزستان في قمة حركة عدم الانحياز.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التعاون في المحافل الدولية والمسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.