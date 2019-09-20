النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تكتب في حسابها على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما من "معاهدة القرن"

باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا في حسابها على الانستغرام بمناسبة ذكرى مرور 25 عاما من "معاهدة القرن".

أفادت وكالة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس جاء في مشاركتها أن "أيها الأصدقاء الأعزاء، قبل خمسة وعشرين عاما تم توقيع "معاهدة القرن" التي وضعت الأساس للاستقلال الاقتصادي لبلدنا.

تعتبر مهنة عامل النفط دائما من أكثر المهن احتراما. أيها عمال النفط الأعزاء، نفتخر بكم. شكرا جزيلا على عملكم الشاق وتفانيكم.

أهنئكم بحرارة على هذه المناسبة وأتمنى لكم الصحة والإنجازات الجديدة".