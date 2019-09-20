الرئيس إلهام علييف يحضر الحفل المقام بمرور 25 عاما علي توقيع "معاهدة القرن"

باكو، 20 سبتمبر، (أذرتاج).

اقيم في العشرين من سبتمبر في مركز حيدر علييف الثقافي بباكو حفل بمناسبة مرور 25 عاما علي توقيع "معاهدة القرن" ويوم عمال النفط.

افادت وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل.

القى الرئيس إلهام علييف كلمة في الحفل مقدما فيها تهانيه بهذه المناسبة مشيرا الى أن اذربيجان هي اول بلد في العالم استخرجت النفط بطريقة صناعية مشيدا بدور العاملين في مجال النفط في زيادة القدرات الاقتصادية للبلاد منذ ئلك الوقت. ووصف رئيس أذربيجان توقيع "معاهدة القرن" في عام 1994 بأنه حدث تاريخي مهم مستذكرا الجهود التي بذلت في تلك الفترة لازالة الصعوبات. كما ذكر فخامته الارادة التي ابداها الزعيم الراحل لجلب المستثمرين الاجانب الي اذربيجان التي كانت تعرف في ذلك الوقت كدولة غير مستقرة.

كما تحدث الرئيس إلهام علييف عن دور "معاهدة القرن" في نمو شهدته البلاد بعد ذلك والاعتراف بها كشريك موثوق به علي الصعيد الدولي مشيرا الى توجيه عائدات النفط الي تحسين رفاهية الشعب.

ثم القى عدد من سفراء البلدان الاجنبية لدى اذربيجان والمسؤولين كلمات في الحفل.