حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا يقرب من 580 مليون دولار

كييف، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وأوكرانيا 580 مليون دولار أمريكي خلال 8 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 100 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية الأوكرانية أن قيمة الصادرات من أذربيجان إلى أوكرانيا بلغت 300 مليون دولار خلال أشهر يناير – أغسطس وبلغت الواردات من أوكرانيا إلى بلدنا بلغت 278 مليون دولار خلال تلك الفترة.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان. بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا 829 مليون دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي ارتفع حوالي 18 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.