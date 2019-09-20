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    السفير إركان اوزورال: الاخبار حول ترحيل مواطنيين اذربيجانيين من تركيا لا تعكس الواقع

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢٣]

    باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

    أكد سفير تركيا لدى اذربيجان إركان اوزورال ردا علي الاسئلة حول الاخبار التي وردت اليوم في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية عن بدء ترحيل جماعي للأذربيجانيين المقيمين في تركيا بشكل غير شرعي أن هذه الاخبار لا تعكس الواقع. واضاف السفير اوزورال أن مسألة مشاكل الاذربيجانيين الذين يعيشون في تركيا قد نوقشت خلال الاجتماع الثامن للجنة الأذربيجانية التركية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والذي اقيم في العاصمة باكو وتم الاتفاق فيه علي اتخاذ خطوات لازمة لحل المشاكل.

    AZERTAG.AZ :السفير إركان اوزورال: الاخبار حول ترحيل مواطنيين اذربيجانيين من تركيا لا تعكس الواقع
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    السفير إركان اوزورال: الاخبار حول ترحيل مواطنيين اذربيجانيين من تركيا لا تعكس الواقع