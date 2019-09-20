وزيرا الخارجية الأذربيجاني والأرميني يجتمعان في نيو يورك
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سيلتقي وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في 22 سبتمبر بمدينة نيو يورك مع الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون الأوربي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المقرر عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني إلمار محمدياروف وزوهراب منتسكانيان مع وساطة مشاركي مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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