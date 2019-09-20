أقصو، 20 سبتمبر، أذرتاج خسر قريق أقصو أمام ضيفه نفطجي الرديف باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة في ملعب أقصو المركزي بمدينة أقصو عاصمة المحافظة أدارها الحكم حسنوف أمام 50 مشجعا. وجاءت اهداف الضيف من طرف علييف د12 ومحمد علي د22 ومحمدلي د35. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية. وبهذا الفوز رفع نفطجي الرديف رصيده إلى 7 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني فيما تراجع أقصو الى المركز السابع برصيد 4 نقاط.

AZERTAG.AZ : أقصو يخسر أمام نفطجي باكو ضيفه بثلاثة نظيفة

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