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    الوزير: افتتاح 3 دور للتجارة ودار للنبيذ في الصين إلى النهاية العام

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٠٩]

    باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن أذربيجان تفتح في الصين إلى نهاية العام 3 دور للتجارة ودار للنبيذ.

    أفادت أذرتاج عن مصطفايف وزير الاقتصاد الأذربيجاني قوله لصحفيين في 20 سبتمبر اليوم إن فعاليات ترمي إلى تعريف منتجات أذربيجان في الصين تستمر مفيدا أن مذكرة تفاهم موقع عليها اليوم بين صندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو وشركة كامكي الصينية تمكن من المزيد من تسريع الأعمال.

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