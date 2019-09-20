رئيس الوزراء: معاهدة القرن صارت ضمانا مهما لاستقلال دولتنا

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

غرد رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف تغريدة بشأن الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع "معاهدة القرن" في حسابه على شبكة التواصل تويتر.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء محمدوف كتب في التغريدة ما يلي:

"معاهدة القرن ذخر وضمان كبير أعطتها دولة أذربيجان الشابة التي حصلت على استقلالها بقيادة الزعيم الوطني العام حيدر علييف تخليد الدولة واستقرارها وتنمية الجمهورية المستدامة والتعاون الدولي والأمن العالمي والإقليمي.

والاتفاقية الموقع عليها قبل 25 سنة بين جمهورية أذربيجان المستقلة وشركات البترول العالمية الشهيرة حصلت على اسم "معاهدة القرن" من حيث أهميتها التاريخية والسياسية والدولية.

وقد لعبت احترافية السياسية الدبلوماسية للزعيم الوطني العام حيدر علييف وإرادته القوية بصفته زعيما عظيما وإنسانا كبيرا دورا حاسما في حصول هذا الحدث التاريخي. وتمكن من إقناع العالم أن أذربيجان المستقلة جاهزة للتعاون الاستراتيجي. وفي الوقت ذاته، مكن البلد الشاب إمكانات كبيرة من اجل ضمان تنمية اقتصاد البلد اللاحقة باستخدام إمكانات هذا التعاون الاستراتيجي. وقد وضعت استراتيجية النفط لدولتنا المستقلة بهذه الاتفاقية.

واعتبر أن هذا المشروع العالمي قد أظهر أمام جميع العالم للمرة التالية عزم أذربيجان بصفتها دولة ذات السيادة على حماية ثرواتها الطبيعية ودفاعها عن منافعها القومية ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وأصبح ضمانا هاما لاستقلال الدولة. كما أسهمت أذربيجان المستقلة المبادرة بالاتفاقية في التعاون الدولي والأمن الإقليمي.

والتعاون الناجح ذي السنوات الخمس والعشرين قد أظهر مرة أخرى أن الشعب الأذربيجاني الذي أنشأ قبل 100 عام في الشرق أول جمهورية ديمقراطية ومنح للنساء الحق في التصويت لأول مرة وأبدع نماذج ثقافية منقطعة النظير شريك موثوق به ومن الضروري مواصلة تنفيذ هذا المشروع ذي الأهمية العالمية مع الشركاء. وبفضل سياسة بصيرة للرئيس الأذربيجاني السيد إلهام علييف تم تمديد سريان مفعول هذه المعاهدة التي أكسبت البلد نجاحا لا مثيل له إلى أواسط القرن الحادي والعشرين.

وخلال فترة السنوات الخمس والعشرين التي مضت من توقيع "معاهدة القرن" قضت جمهورية أذربيجان وصناعتها النفطية والغازية طريق التنمية الذي يعادل قرنا وإنني على يقين من مواصلة بلدنا المستقل خطاه في هذا السبيل بشرف ومجد".