أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 37.7 مليون إلى جورجيا خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
استوردت جورجيا خلال أشهر يناير – أغسطس للعام الحالي من أذربيجان الطاقة الكهربائية بقيمة 37 مليون و772.6 ألف دولار.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء الجورجية أن هذا المؤشر زاد بنسبة 24.5 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام السابق.
وفقا لتقرير المشغل التجاري للكهرباء الجورجي، استوردت جورجيا 760.53 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء من أذربيجان في الفترة ما بين يناير - أغسطس.
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