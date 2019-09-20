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    أذربيجان تزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى جورجيا أكثر من 8 في المائة

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٦]

    تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زادت أذربيجان من صادرت الغاز الطبيعي إلى جورجيا خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس من العام الجاري.

    خلال الفترة المشمولة بالتقرير صدرت أذربيجان 1 مليون 117 ألف 315.4 طن من الهيدروكربونات الغازية والغاز إلى البلد المجاور بمبلغ 182.76 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الجورجية أن جورجيا استوردت من أذربيجان خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي مليونا و47 الفا و703.2 متر مكعب من الغاز الطبيعي وذلك اكثر قدر 80 الفا و363.3 متر مكعب او بنسبة 3.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى جورجيا أكثر من 8 في المائة
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