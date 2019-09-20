لي جيانغ: الصين تنوي تعميق علاقاتها مع أذربيجان

باكو، 20 سبتمبر، (أذرتاج).

التقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني اوقطاي اسدوف في التاسع عشر من سبتمر رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي جيانغ والوفد المرافق له.

افادت وكالة أذرتاج بأن رئيس المجلس الوطني قال إن اذربيجان تولي اهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع الصين معربا عن أمله في أن زيارة حالية للوفد الصيني الي اذربيجان ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني.

وذكر رئيس المجلس الوطني أن العلاقات الاذربيجانية الصينية مبنية علي الصداقة والثقة المتبادلة وأن العلاقات السياسية تشهد نموا ناجحا منوها بوجود تعاون وثيق بين الحزبين الحاكمين. وقال إن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى لها دور كبير في تطوير العلاقات بين البلدين مضيفا الي أن اساس العلاقات بين البلدين وضع خلال زيارة رسمية قام بها الزعيم القومي حيدر علييف الي الصين في شهر مارس عام 1994 مشيرا الى أن بعد زيارات قام بها الرئيس الهام علييف الي الصين قد وصلت الي مستوى اعلى. وذكر اوقطاي أسدوف أنه تم توقيع 10 اتفاقية ثناية بين البلدين خلال زيارة الرئيس إلهام علييف الي الصين في شهر ابريل من العام الحالي وذلك في اطار منتدى " الحزام والطريق" وأن عدد الوثائق القانونية التي تم توقيعها بين البلدين وصل الي 77 وثيقة حتى الان. وصرح بأن حجم التبادل التجاري بين اذربيجان والصين وصل الي 1.3 مليار دولار امريكي في العام الماضي مشيرا الي تسجيل 119 شركة صينية في اذربيجان.

وتحدث أسدوف في اللقاء عن العلاقات القائمة بين البرلمانين مشيدا بأنشطة مجموعتي العمل لديهما.

ومن جانبه اشاد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي جيانغ بالنمو الذي شاهده في العاصمة باكو واختلاط عناصر فن العمارة الشرقية بالغربية فيها. وصرح بأن بلاده تنوي تعميق العلاقات مع اذربيجان في مختلف المجالات.

كما ذكر الضيف أن الحوار السياسي القائم بين الصين واذربيجان يؤثر ايجابيا علي العلاقات الاقتصادية التجارية ايضا منوها بتوافر امكانيات واسعة لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والنقل والتعليم والثقافة.

واشاد الضيف بالنجاحات التي حققتها أذربيجان خلال سنوات الاستقلال مؤكدا على أن بلاده تدعم وحدة اراضي اذربيجان وسيادتها في تسوية نزاع قراباغ الجبلي.