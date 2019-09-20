رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٠]
باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قام اليوم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي جيانغ والوفد المرافق له بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف الصينيين زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".
وثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.
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