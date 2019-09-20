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    اقتصاد


    ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان والصين خلال 6 أشهر

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين أكثر من مليون و400 مليون بزيادة قدرها 2.3 مرة خلال 6 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد شاهن مصطفايف في مقابلة مع الصحفيين.

    أكد الوزير أن زيادة حجم التبادل التجاري تعتبر اتجاهات مهمة في اطار العلاقات مع الصين.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تبادل التجارة بين أذربيجان والصين خلال 6 أشهر
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