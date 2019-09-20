وزير الخارجية الاذربيجاني يجتمع بنظيره المجري

باكو، 20 سبتمبر، (أذرتاج).

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو وذلك علي هامش زيارة معاليه للمجر.

صرح المكتب الاعلامي بالخارجية الاذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأنه اعرب الجانبان خلال اللقاء عن امتنانهما من مستوى تطور العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية مشيرين الي توافر امكانيات لتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والزراعة والنقل وغيرها.

وتبادل الوزيران في اللقاء وجهات النظر حول عدة موضوعات منها مشاريع الطاقة والبنية التحتية الضحمة التي تقام في المنطقة بمبادرة ومشاركة اذربيجان واسهامات اذربيجان في امن الطاقة الاوروبي.

وقدم وزير الخارجية لنظيره معلومات عن الاعمال التحضيرية للقمة السابعة للمجلس التركي المزمع اقامتها في اذربيجان داعيا الجانب المجري للمشاركة فيها.

كما احاط وزير الخارجية إلمار محمدياروف نظيره المجري علما بالوضع الاخير لعملية تسوية نزاع قراباغ الجبلي بين ارمينيا واذربيجان مشددا علي ضرورة حل النزاع وفق القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وشهد اللقاء تبادل الاراء حول المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.