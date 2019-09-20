أذربيجان تزيد من حجم النفط والمنتجات النفطية المصدرة إلى جورجيا

تبيليسي، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

زادت أذربيجان من حجم النفط والمنتجات النفطية المصدرة إلى جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الجورجية أن جورجيا استوردت من أذربيجان 122 الف و763.5 طن من النفط والمنتجات النفطية بقيمة 67 مليون دولار 670.2 ألف دولار امريكي خلال أشهر يناير أغسطس من العام الجاري، المر الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة و12.8 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.