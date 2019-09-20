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    توقيع ثلاث اتفاقيات مع الشركة الصينية

    ٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٦]

    باكو، 20 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين شركة "CAMCE" الصينية وصندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أذبرومو) والشركة المساهمة المفتوحة "شركة الاستثمار الأذربيجانية" وعلى عقد الهندسة والبناء والتوريد مع شركة "AS Group İnvestment".

    أفادت وكالة أذرتاج أن الاتفاقيات وقعت خلال الاجتماع بين وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف والوفد تحت قيادة رئيس شركة "CAMCE" التابعة لصناعة الهندسة الميكانيكية الصينية مدير الشركة لأبحاث السوق لوي يانن.

    AZERTAG.AZ :توقيع ثلاث اتفاقيات مع الشركة الصينية
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