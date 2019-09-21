قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم

باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسقيبار بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية نيركين كارميراغبور بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كرسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا بمحافظة قازاخ الأذربيجانية والمرتفعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وقرية قويالي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية شيخلار المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقريتي كوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي تارتار وخوجاوند الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.