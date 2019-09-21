تشانغ يسوي: الصين تولي اهمية كبيرة للتعاون مع اذربيجان

باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

افادت وكالة (اذرتاج) أن رئيس لجنة الشؤون الخاريجية بمجلس النواب الصيني تشانغ يسوي ذكر في تصريح له للصحفيين أن زيارة الوفد الصيني الحالية الي اذربيجان كانت مثمرة مضيفا الي أنه جرت خلالها مناقشات مثمرة حول تطور العلاقات الاذربيجانية الصينية. وقال إن الصين تولي اهمية كبيرة للتعاون مع اذربيجان مشيرا الي أن بكين الرسمية ترى أن اذربيجان شريك مهم لها وأن علاقات البلدين في تطور متصاعد منوها بأنه يتعاون كلا البلدين في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة.

كما اكد تشانغ يسوي أن التعاون بين البلدين في المجال الانساني في مستوى رفيع.