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    سياسة


    رئيس المجلس الوطني يحضر الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات في البلدان الأوراسية

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥‎١]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيقوم رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقتاي أسدوف والوفد المرافق له بزيارة إلى مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان في 23 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للبرلمان أن الوفد يضم رئيس لجنة السياسة القانونية وبناء الدولة للمجلس الوطني علي حسينلي والنائبين خانلار فتهيف وجوانشير فيزييف ورئيس مكتب البرلمان صفاء ميرزايف ومسؤولين آخرين.

    سيشترك رئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات في البلدان الأوراسية الذي سيعقد في مدينة نور سلطان. دعا إلى الاجتماع رؤساء البرلمان وممثلي المنظمات الدولية من مختلف دول أوروبا وآسيا.

    ومن المقرر عقد اجتماعات بين رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني ورؤساء الوفود خلال الزيارة.

    ستنتهي الزيارة في 24 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الوطني يحضر الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات في البلدان الأوراسية
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