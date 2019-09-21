رئيس الوزراء الاذربيجاني يستقبل وفدا من اللجة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

استقبل رئيس الوزراء الاذربيجاني نوروز مجمدوف رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي جيانغ والوفد المرافق له.

افادت وكالة (أذرتاج) أن رئيس الوزراء محمدوف قدم للوفد تهانيه بمرور 70 عاما علي تاسيس جمهورية الصين الشعبية مشيرا الى حرص اذربيجان علي التعاون مع الصين مضيفا أن بلاده منذ استعادة استقلالها قد اتخذت خطوات مهمة لتطوير علاقاتها مع الصين وأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين تشهد اليوم نموا كبيرا.

استذكر رئيس الوزراء محمدوف أن رئيس اذربيجان قد زار الصين 5 مرات مشيرا الي أنه شهدت تلك الزيارات لقاءات مثمرة ومناقشات حول العلاقات الثنائية. وقال رئيس الوزراء الاذربيجاني إن مبادرة "الحزام والطريق" التي اطلقها الرئيس الصيني جلابة جدا لاذربيجان مشيرا الى حرص اذربيجان دائما علي اعادة احياء طريق الحرير التاريخي مضيفا أن هذا الطريق كان يربط الشعبين الاذربيجاني والصيني منذ القدم معربا عن يقينه بأن مشروع "الحزام والطريق" سيتم تنفيذه بنجاح. وصرح رئيس الوزراء محمدوف بأن اذربيجان تؤيد هذا المشروع وتتخذ خطوات محددة في هذا الاتجاه.

وتطرق رئيس الوزراء الي المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها بمبادرة من اذربيجان في المنطقة مضيفا الي انه تم تشغيل خط سكة حديد باكو-تبليسي-قارص و ميناء باكو التجاري الدولي للبحر لافتا الي وجود امكانيات واسعة لتوسيع التعاون بين البلدين اكثر فاكثر.

وقال رئيس الوزراء إن بلاده تولي اهمية خاصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين منوها بتوافر فرص جيدة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.

واعرب رئيس الاذربيجاني الاذربيجاني عن شكره لجمهورية الصين الشعبية قيادة وشعبا علي دعمها لموقف اذربيجان العادل في نزاع قراباغ الجبلي بين ارمينيا واذربيجان.

ومن جانبه ذكر السيد لي جيانغ أن التعاون بين البلدين يتطور بشكل مستمر مضيف الي أن الصين تولي اهمية كبيرة لتوسيع علاقاتها مع اذربيجان في جميع المجالات.

وشهد اللقاء تبادل الاراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.