صباح يتغلب على قراداغ لوكباتان

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

تغلب صباح الرديف باكو على ضيفه كبز الكنجوي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة في إستاد بلدة بناء بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم حسنوف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صباح الرديف سلطانوف د45+1 ونجيع زاده د90+6.

وعاقب الحكم لاعبين من كلا الفريقين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة وكذلك مسؤولا لمخالف قواعد المنطقة الفنية.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد صباح الرديف باكو إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما تجمد رصيد قراداغ لوكباتان عند نقطة بالمركز الثالث عشر الأخير.