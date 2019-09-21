وزير الدفاع يلتقي امين مجلس الامن البيلاروسي

باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق اول زاكر حسنوف امين مجلس الامن البيلاروسي ستانيسلاف زاس والوفد المرافق له.

افاد المكتب الصحفي بوزارة الدفاع لوكالة (أذرتاج) بأن الفريق اول زاكر حسنوف اشار الي مستوى رفيع للعلاقات بين البلدين مضيفا أن علاقات الصداقة بين رئيسي البلدين قد هيأت ارضية قوية لتطوير التعاون الثنائي اكثر فأكثر. كما شهد اللقاء مناقشة الامور التي تخدم تطوير التعاون العسكري وتعزيز العلاقات المتبادلة مع الاشارة الي اسهامات أذربيجان وبيلاروسيا للامن الاقليمي.

وصرح وزير الدفاع الاذربيجاني بأن هناك امكانيات واسعة لتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية والتعليمية مشيرا الي اهمية هذا اللقاء مضيفا الي انه سيعطي دفعة جديدة لتطوير هذه العلاقات الثنائية.

ومن جهته اشار امين مجلس الامن البيلاروسي ستانيسلاف زاس الي توافر امكانيات لتطوير العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.