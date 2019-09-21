يوسف زاده: تمديد معاهدة القرن يضمن مستقبل نفط أذربيجان

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

قال خوشبخت يوسف زاده إن تمديد سريان مفعول معاهدة القرن ضمن مستقبل نفط أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن يوسف زاده النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله في كلمة ألقاها في حفل الذكرى السنوية الـ25 لمعاهدة القرن ويوم عمال النفط إن حجم استخراج النفط من مجموعة حقول أذري – تشيراق – جونشلي بلغ 492 مليون طن من النفط و287 مليون طن من هذا الحجم يعد من النفط الأذربيجاني الرابح وذلك تشكل حوالي 58 في المائة. وأضاف أن حجم النفط الأذربيجاني الرابح يزداد سنة لأخرى لأن هناك كانت نفقات أخرى فيما قبل وإذا أخذنا بمجرد الأشهر الثمانية من العام الحالي نجد أن حجم استخراج النفط من اذري – تشيراق – جونشلي بلغ 18 مليون طن و13 مليون طن منها من النفط الأذربيجاني الرابح وذلك يشكل 73 في المائة.

ولفت إلى أن تمديد سريان مفعول المعاهدة مع شركة بي بي المالكة تجربة كبيرة في استغلال مجموعة الحقول المذكورة مع شركائها إلى عام 2050م جاء نتيجة جيدة وهناك ارقامنا الجيدة أيضا حيث يبقى 75 في المائة من نفطنا الرابح وتأتي مكافأة تبلغ 6ر3 مليارات دولار وقد نفقوا 40 مليار دولار وستنفق 40 مليار دولار أخرى لاستخراج 500 مليون طن من النفط من جديد. وشركة بي بي التي بقيت هنا مع شركائها تعمل كذلك في سائر الهياكل والحقول وتوسع فعالياتها فلذلك عاد ذلك بأهمية كبيرة إلى مستقبل نفط أذربيجان.

وقال النائب الأول لرئيس سوكار إن 554 مليون طن من النفط الأذربيجاني صدرت إلى الأسواق الخارجية إلى اليوم فنحو 400 مليون طن من هذا الحكم نقل عبر باكو – تبيليسي – جيهان وتصوروا أهمية هذا الخط.