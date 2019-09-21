منافسة بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس في باكو
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٦:١٧]
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أقيمت مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وبيلاروس لكرة القدم تحت 17 عاما ضمن المعسكر التدريبي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المباراة في الإستاد الاحتياطي على ملعب باكو الأوليمبي انتهت بفوز المنتخب البيلاروسي بحساب 2:0.
يذكر أن المنتخب البيلاروسي فاز على فريقنا بحساب 4:1 في المباراة الودية الأولى بين الفريقين أيضا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٤]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٣٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٤٤]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٠٢]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٩]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٠]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٠٧]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥١]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٥]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:١٢]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٠٨.٠٨.٢٠١٩ [١٧:١٣]
٠٦.٠٨.٢٠١٩ [١٨:٠٥]
٠٥.٠٨.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٥]
٠٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٧:١٧]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
١٤.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٤]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٠٩.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٠٠]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٨]
١٨.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٥]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٩:١٣]
١٩.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك