قراباغ الرديف يخسر في أرضه أمام صبائل الرديف باكو بهدفين قاتلين

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

خسر فريق قراباغ الرديف أغدام في أرضه أمام صبائل الرديف باكو بهدفين مقابل ثلاثة اهداف رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 23 المنظمة في الإستاد الاحتياطي على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة أدارها الحكم حاجييف أمام 100 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض قربانلي د48 وبايراموف د51 ورد عليهما حذييف د59 من ركلة الجزاء وجعفروف د90+2 وبشيروف د90+5.

وعاقب الحكم لاعبين من قراباغ و4 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 4 دقائق إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبعد هذه النتيجة ارتفع صبائل باكو إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما ظل قراباغ أغدام بالمركز الثامن برصيد 3 نقاط.