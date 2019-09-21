الولايات المتحدة ترسل قوات إلى السعودية

واشنطن، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خططا لإرسال قوات جديدة إلى السعودية في أعقاب الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية مهمة الأسبوع الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال للصحفيين إن الرئيس وافق على نشر القوات الأمريكية هناك. ستركز القوات على مهام تعزيز القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية.