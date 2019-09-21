ارتفاع حجم الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها

باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

صدر عن البلد خلال فترة الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي 184 ألف و 459 طن من اللدائن ومصنوعاتها.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 136 مليون و 836 ألف دولار.

يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 119 ألف و 534 طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 90 الفا و 375 ألف دولار.