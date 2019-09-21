ارتفاع حجم الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج
صدر عن البلد خلال فترة الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي 184 ألف و 459 طن من اللدائن ومصنوعاتها.
أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 136 مليون و 836 ألف دولار.
يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 119 ألف و 534 طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 90 الفا و 375 ألف دولار.
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