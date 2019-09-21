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    اقتصاد


    ارتفاع حجم الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٠٩]

    باكو، 21 سبتمبر، أذرتاج

    صدر عن البلد خلال فترة الثمانية اشهر الأولى من العام الحالي 184 ألف و 459 طن من اللدائن ومصنوعاتها.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 136 مليون و 836 ألف دولار.

    يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 119 ألف و 534 طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 90 الفا و 375 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها
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