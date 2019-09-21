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    جهاز حرس الحدود: العدو الارميني يستهدف مواقع حرس الحدود في قازاخ

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٩]

    باكو، 21 سبتمبر، (أذرتاج).

    صرح المكتب الاعلامي بجهاز حرس الحدود الاذربيجاني لوكالة (أذرتاج) بأن العدو الارميني يستمر في اعمال التخريب ضد مواقع قتالية لثكنة تابعة لقوات حرس الحدود الواقعة في الحدود الاذربيجانية الارمينية بمحافظة قازاخ. واضاف المكتب الاعلامي بالجهاز أن العدو اطلق في الساعة 13:20 ظهرا بتاريخ 20 سبتمبر طلقات نارية تجاه مواقع قتالية تابعة لحرس الحدود وحفارة تعمل علي بناء طرق التموين مضيفا الي أن حرس الحدود الاذربيجاني رد بالمثل علي مصدرها.

    AZERTAG.AZ :جهاز حرس الحدود: العدو الارميني يستهدف مواقع حرس الحدود في قازاخ
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