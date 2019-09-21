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    اقتصاد


    زيادة استيراد اللحم

    ٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٠٨]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم استيراد 33 ألف و210 طن من اللحم إلى البلد خلال أشهر يناير – أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 50 مليون و138 ألف دولار أمريكي.

    يذكر أن البلد استورد 30 ألف و186 طن من اللحم بقيمة 43 مليون و660 ألف دولار خلال 8 أشهر من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :زيادة استيراد اللحم
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