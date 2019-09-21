زيرة الرديف يفوز على مضيفه زاقاتالا

زاقاتالا، 21 سبتمبر، أذرتاج

فاز زيرة الرديف باكو على مضيفه زاقاتالا بهدف دون رد رد في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 24 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.

وجاء هدف الفريق الباكوي الوحيد من طرف فرجوف د85.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من زاقاتالا ولاعبا من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 12 دقيقة إلى الفترة الثانية.

بهذا الفوز ارتفع زيرة إلى المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط فيما تراجع زاقاتالا إلى المركز التاسع بنفس القدر من الرصيد.