سومغايت، 21 سبتمبر، أذرتاج تغلب فريق سومغايت على ضيفه صباح باكو بهدف يتيم رد في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 18 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا بمدينة سومغايت أدارها الحكم حمزة زاده أمام 1000 مشجع. وسجل هدف صاحب الأرض الوحيد طاشقين د34. وعاقب الحكم 5 لاعبين من كلا الفريقين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من سومغايت بالبطاقة الصفراء الثانية د79. وأضاف الحكم دقيقة إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية. بهذا الفوز ارتفع سومغايت إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط فيما ظل صباح بالمركز الثامن برصيد نقطتين.

AZERTAG.AZ : سومغايت يتغلب على صباح بهدف يتيم

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