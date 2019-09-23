وزير الخارجية يلتقي المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٠٩]
باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج
عقد لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف والمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة نيويورك.
أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الأطراف بحثت في اللقاء سير المباحثات حول حل نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك الأوضاع في منطقة النزاع وعموما خطط النشاط اللاحقة وأفاقها للمندوبين المشاركين لتسوية النزاع.
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