باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج تعادل صبائل باكو مع ضيفه غابالا بهدف بكل منهما في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 17 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أقايف أمام 500 مشجع. وفتح الحساب غابالا الضيف من طرف مرادوف د17 فيما أدرك صبائل التعادل من قدم عباسوف د68. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و6 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية. بهذا التعاون ظل صبائل ثانيا برصيد 10 نقاط فيما استقر غابالا المركز السابع برصيد 4 نقاط.

AZERTAG.AZ : صبائل يتعادل مع ضيفه غابالا

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