استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى البلد
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥١]
باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 8 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 9 مليارات و381 مليون و928 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أغسطس.
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