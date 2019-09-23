استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى البلد

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تم استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 8 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 9 مليارات و381 مليون و928 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أغسطس.