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    استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى البلد

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥‎١]

    باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال 8 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 9 مليارات و381 مليون و928 ألف دولار أمريكي خلال أشهر يناير – أغسطس.

    AZERTAG.AZ : استيراد 7130 منتجات متنوعة إلى البلد
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