أذربيجان تحصل على خمس بطاقات تأهل لأولمبياد "طوكيو-2020"

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج).

حصلت أذربيجان علي خمس بطاقات تأهل للألعاب الأولمبية الصيفية المزمع اقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في عام 2020.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن المصارع شريف شريفوف (في وزن 97 كغ) قد حصل على بطاقة التأهيل الخامسة في الحادي والعشرين من سبتمبر خلال مشاركته في بطولة العالم للمصارعة في عاصمة كازاخستان.

وقد حصل على بطاقات تأهل لتلك الألعاب حتى الان من قبل اذربيجان كل من الرياضية انا سكيدان في رمي المطرقة والرياضي ماكسيم شمبيروف في نوع السباحة والمصارعة انا ستادنيك (في وزن 50 كغ)، والجمبازة زهره اغاميروفا.

الجدير بالذكر أن أولمبياد "طوكيو 2020" سيقام خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 9 سبتمبر القادم.