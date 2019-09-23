وزارة الدفاع: استشهاد جندي أذربيجاني بنيران العدو الأرميني
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٦]
باكو، 23 سبتمبر (أذرتاج).
استشهد الجندي الأذربيجاني عبدالرحمانوف رامن شوكت اوغلو بنيران العدو الأرميني في 22 سبتمبر في خط الجبهة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن الجندي ضل طريقه وعبر خط التماس وقتل في منطقة عازلة بين الجيش الأذربيجاني وجيش الاحتلال الأرميني. وقالت الوزارة إنها تقدمت بنداء إلى الممثلية الأذربيجانية للجنة الصليب الأحمر للإخلاء الآمين لجثمان الشهيد من المكان.
وأعلنت الوزارة أن الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأرمينية عن قيام الجانب الأذربيجاني بـ"الاعمال الاستفزازية" في خط الجبهة كاذبة.
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