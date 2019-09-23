نفطجي ينال التعادل مع كشله ضيفه

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

نال نفطجي باكو التعادل مع ضيفه كشله باكو دون هدف في الجولة الخامسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 19 المنظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 1000 مشجع.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم ومواظبة مخالفة القواعد فيما عاقب مدرب نفطجي بوردين بالبطاقة الصفراء بعد المباراة وطرد لاعبا من صاحب الأرض د35 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

بهذا التعادل ظل ارتفع كشله إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط فيما استقر نفطجي المركز السادس برصيد 5 نقاط.