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    تصدير 2648 نوع من المنتجات خلال 8 أشهر

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٠]

    باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 2648 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 13 مليارا و519 مليون و906 ألف دولار أمريكي خلال 8 أشهر.

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