باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 2648 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 13 مليارا و519 مليون و906 ألف دولار أمريكي خلال 8 أشهر.

AZERTAG.AZ : تصدير 2648 نوع من المنتجات خلال 8 أشهر

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