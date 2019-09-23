تصدير 2648 نوع من المنتجات خلال 8 أشهر
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 2648 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 13 مليارا و519 مليون و906 ألف دولار أمريكي خلال 8 أشهر.
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