رسالة تهنئة من النائبة الأولى للرئيس إلى مشاركي المؤتمر الدولي السنوي الـ45 للرابطة الدولية لتقييم التعليم

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

وجهت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا رسالة تهنئة إلى مشاركي المؤتمر الدولي السنوي الـ45 للرابطة الدولية لتقييم التعليم.

أفادت أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا كتبت إلى مشاركي المؤتمر المنعقد حاليا في باكو ما يلي:

"مشاركو المؤتمر المحترمون!

الضيوف الأعزاء!

أرحب بكم قلبيا بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي السنوي الـ45 للرابطة الدولية لتقييم التعليم. وأعرب عن امتناني من إعادة تنظيم مثل هذه الفعاليات المهيبة بالعاصمة الأذربيجانية.

تقييم المعرفة جزء لا يتجزأ من مجال التعليم. تقييم النتائج موضوعيا عند فحص مختلف المعارف والمهارات والاستفادة من أساليب القياس الحديثة لهما بالغ الأهمية. والمؤتمر الحالي المكرس لموضوع "التقييم واتخاذ القرار: سبل الحل الفردية والمؤسسية" سيسهم من هذا المنطلق في رفع جودة التقييم في التعليم وكذلك إنشاء نزعات جديدة في التقييم واتخاذ القرار.

وتم التوصل إلى عدد من الإنجازات في السنوات الأخيرة في نظام التعليم الأذربيجاني. ونحن من البلاد الأولى التي طبقت نظام التقييم الحديثة في الفضاء ما بعد السوفييت. ونشاط النظام يثنى حتى الآن من جانب مجتمعنا والمنتديات التي تنظيم التقييم. وفي البلد في الوقت ذاته أجريت دراسات ضرورية بناء على مبادئ التنمية للتقييم الدولي وتم تحسين القاعدة التشريعية في هذا المجال.

موثوقية التقييم في عملية اتخاذ القرار وتحديد أساليب مناسبة للتقييم من اجل اتخاذ قرار أصح من المسائل الملحة. وإنني على يقين من أن مناقشات واسعة خاصة بمختلف جوانب نظام التقييم في مؤتمركم الذي يشارك فيه أكثر من 300 خبير من 55 بلدا تلعب دورا هاما في كفاءة تطبيق تكنولوجيا التقييم الجديدة وتشكيل المعايير.

أتمنى لكم موفور الصحة ونجاحا في نشاطكم اللاحق.

مهربان علييفا

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني

مدينة باكو، 23 سبتمبر عام 2019م."