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      جدول الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٧]

     باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 26-27 سبتمبر.

    26 سبتمبر، الخميس

    صبائل الرديف باكو – زاقاتالا، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00

    قراداغ لوكباتان – قراباغ الرديف أغدام، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30

    نفطجي الرديف باكو – صباح الرديف باكو، ملعب الإستاد الاحتياطي لملعب باكو الأولمبي، باكو، الساعة 15.30

    27 سبتمبر، الجمعة

    كبز كنجة – أقصو، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 15.30

    الجيش الرياضي – طوران طاووس، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30

    كشله الرديف باكو – سومغايت الرديف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30

    ت

    الأندية

    ل

    ف

    ت

    خ

    هـ

    ن

    1

    طوران طاووس

    4

    4

    0

    0

    11-5

    12

    2

    صبائل

    4

    3

    0

    1

    9-6

    9

    3

    صباح

    4

    3

    0

    1

    6-4

    9

    4

    نفطجي

    4

    2

    1

    1

    7-2

    7

    5

    الجيش الرياضي

    3

    1

    2

    0

    5-4

    5

    6

    سومغايت

    4

    1

    2

    1

    3-4

    5

    7

    اقصو

    4

    1

    1

    2

    5-8

    4

    8

    قراباغ

    3

    1

    0

    2

    11-7

    3

    9

    زاقاتالا

    3

    1

    0

    2

    3-4

    3

    10

    كبز

    4

    0

    3

    1

    5-7

    3

    11

    زيرة

    4

    1

    0

    3

    6-13

    3

    12

    كشله

    3

    0

    2

    1

    5-6

    2

    13

    قراداغ لوكباتان

    4

    0

    1

    3

    4-10

    1

    ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف باكو.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.

     0-8

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