جدول الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الخامسة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 26-27 سبتمبر.
26 سبتمبر، الخميس
صبائل الرديف باكو – زاقاتالا، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00
قراداغ لوكباتان – قراباغ الرديف أغدام، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30
نفطجي الرديف باكو – صباح الرديف باكو، ملعب الإستاد الاحتياطي لملعب باكو الأولمبي، باكو، الساعة 15.30
27 سبتمبر، الجمعة
كبز كنجة – أقصو، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 15.30
الجيش الرياضي – طوران طاووس، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 15.30
كشله الرديف باكو – سومغايت الرديف، ملعب أذال أرينا، باكو، الساعة 15.30
|
ت
|
الأندية
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
هـ
|
ن
|
1
|
طوران طاووس
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11-5
|
12
|
2
|
صبائل
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-6
|
9
|
3
|
صباح
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6-4
|
9
|
4
|
نفطجي
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-2
|
7
|
5
|
الجيش الرياضي
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5-4
|
5
|
6
|
سومغايت
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-4
|
5
|
7
|
اقصو
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-8
|
4
|
8
|
قراباغ
|
3
|
1
|
0
|
2
|
11-7
|
3
|
9
|
زاقاتالا
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
10
|
كبز
|
4
|
0
|
3
|
1
|
5-7
|
3
|
11
|
زيرة
|
4
|
1
|
0
|
3
|
6-13
|
3
|
12
|
كشله
|
3
|
0
|
2
|
1
|
5-6
|
2
|
13
|
قراداغ لوكباتان
|
4
|
0
|
1
|
3
|
4-10
|
1
ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف باكو.
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 4 أهداف.
0-8
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