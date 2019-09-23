انطلاق منتدى الخزر الإعلامي الخامس في هشترخان

باكو، 23 سبتمبر (أذرتاج).

سينطلق في مدينة هشترخان الروسية في 24 سبتمبر منتدى الخزر الإعلامي الخامس، ذلك بتنظيم جمعية "مركز البحوث الاجتماعية السياسية والدولية لبحر الخزر وأوروآسيا" وبدعم إعلامي لحكومة ولاية هشترخان. بين شركاء المنتدى مركز علم السياسة "الشمال والجنوب" ومركز البحوث التحليلية "المتابعة الأوروآسية".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لديوان حاكم ولاية هشترخان أن ممثلي جميع البلدان المطلة على بحر الخزر الذين يشاركون عن كثب في تشكل مجال الإعلام في مناطقهم سيجرون حوارا مثمرا في هذه المنصة.

أصبح المنتدى منصة لتبادل الخبرات بين الصحفيين للمرة الخامسة. ينشأ على أساس المنتدى منصة واحدة للإعلام لبلدان منطقة بحر الخزر. يشارك في المنتدى وفود من أذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان وأوزبكستان، وكذلك ضيوف من الدوما الروسي والديوان الرئاسي الروسي، ورؤساء قنصليات البلدان المطلة على بحر الخزر الواقعة في هشترخان.

ستقام على هامش المنتدى الذي سيستغرق يومين جلسات نقاش ولقاءات بين الخبراء ودورات استراتيجية في مواضيع مختلفة منها "اتجاهات إعلامية في فترة الرقمنة" و"الاتصالات الإعلامية كأداة دبلوماسية اجتماعية"، "معاهدة بحر الخزر: بعد يوم من توقيعها".

سيستمع المشاركون إلى كلمات سيلقيها ممثلو رابطة الشباب الروسية وصندوق دعم الدبلوماسية الاجتماعية وصندوق المنح الرئاسية وجمعية الشعوب الاوروآسية وجمعية الشعوب الروسية، ورؤساء وسائل الإعلام الروسية وللبلدان الأخرى، والعلماء والباحثون.

كما سيشارك في حفل افتتاح المنتدى حاكم ولاية هشترخان ايغور بابوشكين.