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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في قوبا وقوصار

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج).

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 23 سبتمبر ينص على تمويل بناء الطريق البري بين قوبا وقرى الباي وكوركون وسوساي التابعة لمحافظة قوصار.

    وأفادت وكالة (أذرتاج) أن القرار ينص على تخصيص 13.4 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019م إلى الوكالة الحكومية الاذربيجانية للطرق البرية وذلك بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 5 مناطق سكنية يقطنها 5 آلاف نسمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في قوبا وقوصار
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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في قوبا وقوصار