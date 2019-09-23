أذربيجان تكشف عن قائمة بلدان التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 23 سبتمبر، (أذرتاج).

تصدرت تركيا وإيران وكازاخستان قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا 2 مليار و714 مليون و88 ألف دولار بزيادة قدرها 628 مليون 192 ألف دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومع إيران 367 مليون و617 ألف دولار امريكي بزيادة قدرها 169 مليون و324 ألف دولار، ومع كازاخستان 168 مليون 273 ألف دولار بزيادة قدرها 16 مليون و449 ألف دولار امريكي.