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    أذربيجان تستورد 5.6 ألف طن من الحليب

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 5 آلاف و667 طن من الحليب خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 9 ملايين و370 ألف دولار.

    يذكر أنه في نفس الفترة تم استيراد 5 آلاف و260 طن من الحليب بقيمة 7 ملايين 400 ألف دولار.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان تستورد 5.6 ألف طن من الحليب
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