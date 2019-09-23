أذربيجان تستورد 5.6 ألف طن من الحليب
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان 5 آلاف و667 طن من الحليب خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة الحليب المستورد بلغت 9 ملايين و370 ألف دولار.
يذكر أنه في نفس الفترة تم استيراد 5 آلاف و260 طن من الحليب بقيمة 7 ملايين 400 ألف دولار.
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