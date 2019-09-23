أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر 8 أشهر لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس. بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 457 مليون و742 ألف دولار والى أوكرانيا 276 مليون و383 ألف دولار والى كازاخستان 17 مليونا و399 الف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٣٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [٢٠:٠٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٢٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٦]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٠٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
١٠.٠٨.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٥]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:١١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٣]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٠٤]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٠٦]
٢١.٠٩.٢٠١٩ [١١:٤٤]
٢٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك