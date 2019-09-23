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    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٠]

    باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر 8 أشهر لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال أشهر يناير - أغسطس. بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 457 مليون و742 ألف دولار والى أوكرانيا 276 مليون و383 ألف دولار والى كازاخستان 17 مليونا و399 الف دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
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