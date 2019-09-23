انخفاض حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 8 آلاف و886 طن خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 176 مليون و829 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 9 آلاف و426 طن بقيمة 178 مليون و988 ألف دولار.